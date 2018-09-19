İznik Gölü'nde, mevcut sulama projelerini tehdit edecek risk seviyesinde bir çekilmenin yaşanmadığı, bu aylarda gölde gözlenen seviye azalmasının doğal bir tabiat olayı olduğu bildirildi.

AA muhabirinin, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan sulama projelerinin su ihtiyacı, Türkiye'nin 5'inci büyük su kaynağı olan 312 kilometrekare alana sahip İznik Gölü'nden sağlanıyor.

Maksimum su kotu 85, minimum işletme kotu 83,44 olan İznik Gölü'nde bugün itibariyle günlük işletme kotunun 84,14 olduğu tespit edildi. Göldeki su miktarı, minimum seviyenin bir metre üzerinde bulunuyor.

Buna göre, mevcut sulama projelerini tehdit edecek, risk seviyesinde bir çekilmenin yaşanmadığı, bu aylarda gölde gözlenen seviye azalmasının mevsimsel olarak göl hidrolojisine bağlı, doğal bir tabiat olayı olduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan, Cargill Fabrikası'nın İznik Gölü'nden su almadığı, yer altı sularından faydalandığı öğrenildi.

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