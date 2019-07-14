Bursa'nın İznik ilçesinde İznik Gölü İnciraltı sahilinde yüzen kişi dalış yaptığı sırada mermer olduğu sanılan iki blok taşı gördü.
Taşın tarihi eser olabileceğini düşünen kişi durumu hemen jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede araştırma yapan Bazilika Arkeolojik Kazı ekibinin dalgıçlarına haber verdi.
Dalgıçlar kişinin gösterdiği yerde üzerinde figürler bulunan mermer blok buldu.
Ekipler detaylı çalışmanın ardından mermerin hangi döneme ait olduğunu belirleyecek.
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