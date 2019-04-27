Bursa'nın İznik ilçesinde, akşam saatlerinde defineciler 600 yıllık tarihi Sarı Saltuk Türbesi'nde kaçak kazı yaptı. Türbeye kaçak kazı yapmak için giren kimliği belirsiz kişiler, beton zemini kırarak 1 metre derinliğinde çukur kazdı. Türbeden gelen seslerin üzerine çevredekileri ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, beton zeminin kırılarak 1 metrelik çukur kazıldığını belirledi. Ekipler, olay delil ararken, Müze Müdürlüğü'nden gelen sanat tarihçisi ve arkeologdan oluşan bir ekip de kazı bölgesinde inceleme yaptı.

Polis, kaçak kazı yapan definecileri yakalamak için çalışma başlattı.