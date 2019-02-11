Devriye görevi yürüten polis ekipleri, Abdulvahap tepesi civarında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Otomobilde yapılan arama da define aramakta kullanılan detektör ile sarı renkte metal plaka bulundu.

İHA'nın haberine göre, otomobilin sürücüsü S.A (31) ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, S. A hakkında 2863 Kültür varlıklarına muhalefet suçundan işlem yaptı.