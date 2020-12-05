DHA

İznik'in Hisardere Mahallesi mevkisinde, özel mülkiyet olan zeytinlikte son 2 yılda yapılan kazılarda 5 lahit bulundu.

DHA'nın haberine göre ilk lahitin bulunmasının ardından 10 dönümlük zeytinlik alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 milyon 94 bin lira karşılığında kamulaştırıldı.

Kaçak kazıların önüne geçmek amacıyla kamulaştırılan alan, tel örgüyle çevrilirken, çevresine güvenlik kamerası sistemi kuruldu.

Koronavirüs nedeniyle geçici süreliğine ara verilen çalışmalar, 2 ay önce tekrar başladı. Kazıda, çatkı şeklinde pişmiş topraktan yapılmış, iç kısımları bezemeli mezar odası bulundu.

Toplu mezarların olduğu alan anlamına gelen `nekropol´deki kazı alanı, yağmurda hasar görmemesi için özel branda ile kapatıldı.

YENİ MEZAR ODALARI BULUNDU

Mezar odasının çevresindeki çalışmaya devam eden ekipler, yeni mezar odalarına da rastladı. Yeni keşfedilen çatkı şeklinde pişmiş topraktan yapılmış, iç kısımları bezemeli mezar odasının Roma Dönemine ait olduğu tahmin ediliyor.

Ekiplerin, zeytinlik alandaki kazı çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.