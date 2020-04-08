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Adalet Bakanlığı’nın aldığı koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevi personeli, kendileriyle birlikte hükümlü ve tutukluların virüsten korunmaları için 15 gün izolasyonda, 15 gün evde kalacak şekilde vardiyalar halinde çalışmaya başlamıştı.

Bolu'daki cezaevlerinin personeli de valilik tarafından tahsis edilen Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda kalıyor.

AİLELER İÇİN VEFA DESTEK GRUPLARI KURULDU

İzolasyon için yurtlarda kalan personelin ihtiyaçları ve cezaevine ulaşımları ise Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından sağlanıyor. Personelin izole kaldıkları dönemde ise ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere idari izinde bulanan personel arasından vefa destek grupları oluşturuldu.

PERSONELİ İZOLASYON OLDUKLARI YURTLARDA ZİYARET ETTİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu'daki cezaevlerinde görev yapan personeli izole edildikleri yurtlarda, Adalet Komisyonu Başkanı ve cezaevi müdürleri ile birlikte ziyaret etti.

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"TEDBİRLERE DEVAM EDECEĞİZ"

Başsavcı Önder Yaman, “Ülkemizin topyekûn salgın hastalıkla mücadele verdiği bu dönemde her zaman olduğu gibi fedakârca görevini yerine getiren kurum müdürleri ve personelimize teşekkür ediyoruz. Bu güne kadar en üst seviyede alınan tedbirler sayesinde an itibariyle koronavirüs pozitif olan cezaevi personelimiz, hükümlü ve tutuklumuz bulunmamaktadır. Bugüne kadar alınan ve bundan sonra tavsiye olunacak tüm tedbirler takip edilmeye devam edilecektir” dedi.