İzolasyondan kaçanlar yurtlarda karantinaya alınacak

AA

Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Yurt ve Pansiyonlarda İzolasyon" konulu genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

Söz konusu genelgede, daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle, izolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan (hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç),hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim sisteminin belirlendiği hatırlatıldı.

Öte yandan, mevsimlik tarım işçilerinin barındığı alanlar ve inşaat şantiyeleri gibi yerlerde Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olan kişilerin izolasyona alınmasında, bu yerlerin geçici nitelikte olması ve izolasyon koşullarını sağlama imkanı bulunmaması nedeniyle çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kalındığına işaret edildi.

İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve denetimlere rağmen hakkında izolasyon kararı verilen bazı kişilerin, tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk ettiği, halk sağlığını riske atarak hastalığın başka kişilere bulaşmasına sebebiyet verdiği belirtildi.

Bu kapsamda genelgeye göre, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 72'nci maddesinde yer alan "hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenler" ile ilgili hüküm kapsamında alınan tedbirlere göre, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere valilerce yurt ve pansiyon gibi yerler belirlenecek.

İlgili bakanlıklarca valiliklere tahsis edilecek yurtlar veya pansiyonlar görev paylaşımına göre çalışacak. Buna göre, yurt veya pansiyonların yönetimi vali tarafından görevlendirilecek bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle sağlanacak.

Valiler tarafından gerekirse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da personel görevlendirilmesi yapılarak, bu yurt veya pansiyonlara personel takviyesi yapılacak.

Yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanacak.

Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları, AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay tarafından giderilecek.

Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli valilikler tarafından görevlendirilecek. Yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Yurt ve pansiyonların güvenliği, mülki idare amiri gözetiminde 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek, bunun için yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli görevlendirilecek.

Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler, valiliklerce kendilerine tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilecek ve izolasyon süresi burada tamamlatılacak.

Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedeli valiliklerce karşılanacak.

Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler haklarında ilgi genelgeler çerçevesinde gerekli idari işlemler yapılacak ve TCK 195'inci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak. Ayrıca valiliklerce izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

Vali ve kaymakamlarca söz konusu esaslar çerçevesinde gerekli kararlar Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72'nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınacak.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.