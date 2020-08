İzole yaşam süt ve süt ürünleri tüketimini artırdı - TEKİRDAĞ

AA

Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süt üreticileri olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve girdi zamlarına rağmen süt üretimine ara vermeden devam ettiklerini söyledi.Türkiye'nin süt üretiminde önemli bir konumda olduğunu ifade eden Keskin, şöyle konuştu:"Koronavirüs döneminde süt ve süt ürünleri çok tüketildi. İnsanlar salgın döneminde süt ürünlerini evlerde kendileri yaptı. Çünkü süt ve süt ürünleri bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ülkemizde şu anda süt üretimi ve tüketimiyle ilgili bir sorun yaşanmıyor. Türkiye'de süt üretimi ve tüketimi her geçen yıl artıyor. Salgına rağmen yılın ilk 6 ayında Türkiye'de 5 milyon 110 bin ton süt üretildi."Keskin, her zaman üreticinin daha iyi üretim yapması için mücadele ettiklerini belirterek, Türkiye'nin çiğ süt üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını vurguladı.-"Konseyin kararını bekliyoruz"Üreticilerin süt fiyatlarına zam istediğini belirten Keskin, şunları kaydetti:"Yemlere gelen zamlar üreticilerimizin üretim yapmasını zorlaştırıyor. Bazı üreticiler hayvanlarını kesime gönderiyor. Birlik olarak her zaman üreticilerimizin sorunlarıyla ilgileniyoruz. Onların sıkıntılarını gerekli yerlere iletiyoruz. Bakanlığımız, bürokratlarımızla yaptığımız görüşmelerde üreticilerimizin sorunlarını dile getirdik. Süt ve yem paritesi ciddi derece de açılmıştır. Bunu yine eski seviyesine getirmek için Gıda Komitesi'nin kararına ihtiyacımız var. Süt Konseyi, Merkez Birliği olarak konseyin süt fiyatları hakkında vereceği kararı bekliyoruz. Bakanımız bu konuda her zaman üreticimizin yanında oldu. Bu konuda da üreticinin yanında olacağından hiç şüphem yok."