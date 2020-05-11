İZÜ, iletişim ve tebliğ uzmanı ilahiyatçılar yetiştirecek

AA

İZÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, davet, tebliğ ve irşatın İslam kültürünün kadim ve köklü kavramları olduğunu söyledi.

Temel İslam Bilimleri'nin İslam coğrafyasında farklı dillerde birçok çalışmaya konu olduğunu dile getiren Yılmaz, "Hatta bazı Asya ve Orta Doğu İslam ülkelerinde bu alanda müstakil fakülteler kurulmuş, ana bilim dalları tesis edilmiş, araştırma merkezleri teşekkül etmiş ve çok sayıda eser ortaya konmuştur." dedi.

Yılmaz, Türkiye'nin İslam ülkeleriyle oluşturduğu kuvvetli birliktelik ve tarihin kendisine yüklediği manevi sorumluluk ve tecrübesiyle davet, tebliğ ve irşat alanında kültürel ve ilmi birikimiyle kendisine münhasır bir model durumunda olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Ülkemizde, İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri gibi yüksek din öğretimi veren kurumlarda davet, tebliğ ve irşat üzerine çalışmalar bugüne kadar 'müstakil bir disiplin' veya 'ana bilim dalı' olarak teşekkül etmemiştir. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi olarak bu ihtiyacı görüp Türkiye'de ilk defa 'Din Hizmetlerinde İletişim ve Tebliğ' adıyla yüksek lisans programı açıyoruz. Bu programla ülkemizde bu alan için uzmanlar yetiştireceğiz. Yüksek lisans programı için YÖK'e başvuru yaptık ve onaylandı.

Programla günümüzün şartlarında dini anlatmak, temsil etmek, dini konularda halkı bilgilendirmek ve kamuoyunda dinin güzel yüzünü insanlara sunabilmek amacıyla bir misyon üslenmiş insanlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Program, 'Temel İslam Bilimleri', 'Felsefe ve Din Bilimleri', 'İslam Tarihi ve Sanatları' bölümleri içinde disiplinler arası özelliğe ve zenginliğe sahiptir. Programa kabul edilenlerin etkili din eğitimi ve hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu genel kültür, alan bilgisi ve mesleki beceri yeterliklerini geliştirmeyi dinin ilmi, irfani ve hikmet boyutlarını, teorik ve pratik bütünlüğü içinde kazandırmayı hedeflemektedir."

- Programa 45 öğrence kabul edilecek

Yılmaz, programa "İlahiyat", "İslami İlimler", "İslam ve Din Bilimleri" fakültelerinin herhangi bir bölümünden lisans eğitimi almış öğrenciler ile YÖK tarafından denkliği kabul edilen "İslami İlimler" ve dengi fakülte mezunu öğrencilerin başvurabileceğini ifade etti.

Herhangi bir eğitim fakültesi veya beşeri bilimler fakülteleri bölümlerinden lisans eğitimi almış ve İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde Çit Anadal Programı (ÇAP) ve Yan dal yapmış öğrencilerin bilimsel hazırlığa ihtiyaç duymaksızın başvuru hakkına sahip olduğunu kaydeden Yılmaz, "2020-2021 öğretim yılı güz döneminden itibaren programa 15'i tam burslu 30'u yarı burslu 45 öğrenci kabul edilecektir. Programa kabul edilen öğrenciler ilk iki dönemde Altunizade Kampüsü'nde lisansüstü derslerini alacaklar. Bu öğrencilere de açık olmak üzere isteyenler, ayrıca İZÜSEM bünyesindeki sertifika programına da katılabileceklerdir." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, bu alanda ciddi bir boşluğun olduğunu, Türkiye'de bu manada alan olmadığı için yapılan çalışma olmadığını ve diğer üniversitelerin de benzeri bölümler açacağını sözlerine ekledi.