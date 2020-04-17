İzzet Baysal Vakfından Sağlık Müdürlüğüne 660 bin liralık ekipman bağışı

AA

Hayırsever iş adamı İzzet Baysal'ın kurduğu, eğitim ve sağlık alanında birçok eserler kazandıran İzzet Baysal Vakfı tarafından, Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelerin yoğun bakımlarında kullanılmak üzere 3 mekanik ventilatör, 4 yüksek akımlı oksijen cihazı ve 10 yoğun bakım monitörü bağışı yapıldı.

Vakıftan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 ile daha etkin mücadele edebilmek için, Bolu'da bulunan hastanelerimizin 3 adet mekanik ventilatör, 4 adet yüksek akımlı oksijen cihazı, 10 adet yoğun bakım monitörüne acilen ihtiyaçları olduğu anlaşılmıştır. Yönetim kurulumuz çok zor günlerden geçtiğimizi göz önünde bulundurarak toplam değeri bu günkü dolar kuruyla yaklaşık 660 bin lira civarında olan cihazların alınmasına karar vermiştir."