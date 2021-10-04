Jack Dorsey, 19 Kasım 1976'da Amerika'da doğdu. 1994 yılında (yani 18 yaşındayken) bazı taksi şirketleri tarafından hala kullanılmakta olan, açık kaynak kodlu sevkiyat yönlendirme yazılımı geliştirdi. Üniversite eğitimini yarıda bırakan Dorsey, 2000 yılında BlackBerry ve e-posta yoluyla arkadaş listesinin güncellenmesini sağlayan basit bir yazılım prototipi geliştirdi. O dönem hiç kimse bu projeyle ilgilenmediği için bir süreliğine rafa kaldırdı. Dorsey, aynı zamanda 2002 yılında masörlük lisansı almıştır. 2006 yılında, mesajlaşma fikrine yeniden odaklandı ve buna en uygun modelin SMS olduğuna karar verdi ve bununla beraber telefondaki kısa mesajlaşmayı web ortamına taşımaya karar vermesiyle beraber Twitter doğmuş oldu.

21 Mart 2006 tarihinde Twitter kurulduğunda ilk tweeti Jack Dorsey atmış ve “just setting up my twttr.“ (twttr'ımı kuruyorum'.) yazmıştır.

2006'da kurulan Twitter'ın 2008'de 8 çalışanı vardır. 2015 yılında ise 600'den fazla kişi Twitter için çalışıyor, atılan her tweet için 0,043 TL kazanıyor.

Jack Dorsey, 2006 yılında Twitter'ı kurarak başladığı serüvene 2009 yılında Square'ı kurarak devam etti. Henüz Türkiye'ye gelmemiş olan Square; bankada bir hesap açmadan, çek karnesi almadan kuaför, çiçekçi gibi küçük işletmelerin müşterilerinden akıllı telefonlarla kredi kartı ile ödeme kabul etmesini sağlayan bir sistem. 2008 yılında MIT Technology Review tarafından 35 yaşın altındaki en yenilikçi 35 kişiden biri seçildi. Dorsey 2018 yılında yaptığı bir röportajda Twitter'da günde sadece 2 saat geçirdiğini, evinde ya da işyerinde tablet yada dizüstü bilgisayara sahip olmadığını, bütün işlerini telefonundan yaptığını ve haftanın bir günü evinden çalıştığını, her salı gününü evinin mutfağında geçirdiğini söylemiştir.

Jack Dorsey, Covid-19 virüsü salgınıyla küresel ölçekte mücadele için 1 milyar dolarlık rekor bağışta bulunduğunu açıkladı. Salgından sonra da kız çocuklarının sağlık ve eğitimi ile evrensel temel gelir araştırmaları için yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.

Özel yaşantısıyla da gündem olan Dorsey, sağlıklı kalabilmek ve işine odaklanabilmek için izlediği yöntemler ile de adından söz ettiriyor. Güne buz dolu suyla banyo ederek başladığını belirten Dorsey, “hiçbir şey bana, oda sıcaklığından çıkıp buz gibi banyoya girmenin verdiği zihinsel özgüveni veremez, eğer bu kadar küçük görünen ama can yakan bir şeyi yapmaya iradem varsa, hemen her şeyi yapabileceğimi hissediyorum“ diyor.

Şu an 43 yaşında olan Dorsey, 20 yıldır meditasyon yaptığını ve günde tek öğün yediğini, hafta sonu yemek yemek yemeyi bıraktığını söylüyor.

Jack Dorsey, halen ünlü sosyal medya platformunun hem de küçük işletmeler için ödeme altyapısı hizmeti sunan Square'nin CEO'luğunu yapmaktadır.