Jack Savoretti 30 Kasım'da Türkiye'de

“Grey’s Anatomy” dizisine “Wonder” şarkısıyla damgasını vuran ve Türkiye’de önemli bir hayran kitlesi bulunan İngiliz akustik şarkıcı ve söz yazarı Jack Savoretti, “Europiana Encore” albümünün dünya turnesi kapsamında Türkiye’deki hayranlarıyla buluşacak. “Europiana Encore” albümünden, Pino Donaggio ve Vito Pallavicini’nin 1965 yıllarındaki İtalyan klasikleri “Io che non vivo senza te” şarkısını 1966 yılında Dusty Springfield’in “You Don't Have To Say You Love Me” olarak İngilizce söyleyip küresel çapta yakaladığı başarısının ardından İngilizce ve İtalyanca olarak aynı anda seslendirdiği “You Don't Have To Say You Love Me/ Io che non vivo senza te (Medley)” şarkısını ilk kez Zoe Ball’un Radio 2’deki Breakfast Show programında tanıtan Jack Savoretti, 30 Kasım 2022 Çarşamba günü Volkswagen Arena’da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

“Encore” albümündeki “Who’s Hurting Who” ve “Too Much History” gibi hayranları tarafından oldukça beğenilen hitlerini de dinleyeceğimiz konserde, yeni albümde yer alacak olan yepyeni türdeki şarkıları da deneyimleyebileceğiz. Jack Savoretti, “Encore” albümünün genişletilmiş özel versiyonu olan ve şarkıların altı yeni versiyonunu içeren “Europiana Encore” albümündeki şarkılar için; “You Don't Have To Say You Love Me/ Io che non vivo senza te (Medley)” şarkısında synth vuruşlar hissedilirken “Dancing Through The Rain”’in kalplere dokunan melodisini, “Late Night”’ın içine çeken dans ritimlerini ve “Why Not”’ın funk esintilerini hissedebilmek mümkün olacak. “Europiana Encore” bitmesini istemediğimiz bir gece gibi serüvenini bitirmek istemediğim bir albüm.” Tanımlamasını yapıyor.