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Kansas City Fed: Jackson Hole toplantıları çevrimiçi olacak

Piyasalarda gelecek hafta gözler ABD'de yapılacak Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'na çevrildi. Kansas City Fed tarafından yapılan açıklamada bu yılki sempozyumun planlananın aksine Kovid-19 vakaları sebebiyle çevrim içi düzenleneceği bildirildi

Jackson Hole toplantıları çevrimiçi olacak
HABERTURK.COM / AA

ABD Merkez Bankasının (Fed) Kansas City Şubesi, her yıl düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nun artan Kovid-19 vakaları nedeniyle planlananın aksine çevrimiçi olarak yapılacağını duyurdu.

Kansas City Fed Başkanı Esther George, konuya ilişkin, "Sağlık koşullarının planladığımız gibi bu yıl Jackson Lake Lodge'da fiziki olarak toplanabilmemizi engellediğinden dolayı hayal kırıklığı duysak da misafirlerimizin ve Teton ilçesi halkının güvenliği önceliğimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

1978'DEN BERİ DÜZENLENİYOR

Kansas City Fed tarafından 1978'den bu yana düzenlenen sempozyumda dünya genelinden merkez bankası başkanları, maliye bakanları ve akademisyenlerin katıldığı toplantılarda genel olarak güncel küresel ekonomik durum ele alınırken, para politikasının geleceğine ilişkin değerlendirmeler ve olası politika adımlarına ilişkin yapılan yönlendirmeler dikkati çekiyor.

TEMA 'EKONOMİK GÖRÜNÜM" OLACAK

Fed'in takviminde yer alan bilgilere göre, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda bu sene yapacağı konuşmanın temasının "Ekonomik Görünüm" olacağı belirtildi. Merakla beklenen konuşmanın başlığının geçen yılın aksine oldukça genel olduğu dikkati çekti.

Hafta içinde açıklanan Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarında tüm üyelerin aralık ayından bu yana ekonominin Komitenin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusunda ilerleme kaydettiğinde hemfikir olduğu belirtilerek, enflasyondan endişe duyan üyelerin, varlık alımlarının azaltılmasının nispeten kısa sürede başlamasının daha ihtiyatlı olacağını savunduğu aktarıldı.

Tutanaklarda, üyelerin komitenin politikasında değişiklik yapmadan önce bildirimde bulunacağı konusunda hemfikir olduğunun aktarılmasıyla da gözler bundan sonra yapılacak sözle yönlendirmelere çevrildi.

Bu çerçevede, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda, Powell'ın cuma günü yapacağı konuşma konuyla ilgili yönlendirme için önemli fırsatlardan birini oluşturuyor.

Fed Başkanı Powell'ın geçen yıl Jackson Hole'da yaptığı konuşmanın başlığı bankanın takviminde 'Para Politikası Çerçevesi İncelemesi' olarak yer almıştı. Powell, geçen yılki toplantıda Fed'in para politikası stratejisinde değişikliğe gittiğini açıklayarak, bankanın "ortalama" yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini duyurmuştu.

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