Jackson Muleka'ya Fransa'dan talip
Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu forveti Jackson Muleka'ya sürpriz bir talip çıktı.
L'Equipe'in haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Clermont, Jackson Muleka'yı renklerine bağlamak istiyor.
Haberde; forvet arayışlarını sürdüren Clermont yönetiminin Muleka'yı gündemine aldığı belirtilirken, şimdilik sadece kiralama seçeneğinin mümkün görüldüğü ifade edildi.
Öte yandan Muleka transferinde birçok değişkenin olduğuna yer verilirken, Beşiktaş yönetiminin ikna edilmesinin karmaşık bir sürece ihtiyaç duyduğu belirtildi.