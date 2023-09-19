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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Jacob Neestrup: "Galatasaray’a karşı elimizden geleni yapacağız" - Galatasaray Haberleri

        Jacob Neestrup: "Galatasaray’a karşı elimizden geleni yapacağız"

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçındaki rakibi Kopenhag'da Teknik Direktör Jacob Neestrup, "Yarınki maç bizim için önemli. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 22:43 Güncelleme: 19.09.2023 - 22:43
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        "Elimizden geleni yapacağız"
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        Danimarka ekibi Kopenhag, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup ile futbolcular Kamil Grabara ve Rasmus Falk, RAMS Park’ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Andreas Cornelius’un kadroda olmadığını ve yarınki maçta oynayamayacağını belirterek sözlerine başlayan Neestrup, "Rakip takıma büyük bir saygımız var. Yarınki maç bizim için önemli. Elimizden geleni yapacağız. Tabii ki gruptaki 6 maç da bizim için önemli olacak. İki hafta sonra sorarsanız bu maçın en önemli maç olduğunu söyleyebilirim" dedi.

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        "Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde daha iyi sonuçlar almak istiyoruz"

        Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki performanslarını değerlendiren 35 yaşındaki çalıştırıcı, "Geçen sezonki 6 maça baktığımızda başarılı bir sezon geçirmedik ama Sevilla maçı hala canımı sıkıyor. Çünkü kazanabileceğimiz bir maçtı. Onlardan çok daha zayıf değildik aslında ama bir şekilde istediğimiz sonucu alamadık. Manchester City ve Borussia Dortmund maçlarında onlar bizden daha iyi oynadı ama Sevilla maçı hala beni üzüyor. Bu sezon bütün maçlarda daha iyi odaklanıp, daha iyi sonuçlar almak istiyoruz" diye konuştu.

        Kamil Grabara: "Bu tarz atmosferlere alışığız"

        RAMS Park’taki stadyum atmosferinden etkilenmeyeceklerini aktaran Polonyalı kaleci Kamil Grabara da "İlk kez böyle bir takıma karşı ve ilk kez böyle bir atmosferde oynamayacağız. Bu tarz atmosferlere alışığız. Şampiyonlar Ligi’nde de daha önceden deneyimlerimiz olduğu için sonuç olarak taraftarlar değil bizler oyunu sergileyeceğiz. O yüzden çok fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum" açıklamasını yaptı.

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        Sarı-kırmızılıların deneyimli file bekçisi Muslera’nın çok iyi bir kaleci olduğunu söyleyen Grabara, "Bu karşılaşmada karşı takımın kalecisinden çok kendime odaklanmak istiyorum. Doğru konuşmak gerekirse Muslera çok iyi bir seviyede şu anda. Güzel oynuyor" şeklinde konuştu.

        Rasmus Falk: "Nelsson’u çok iyi tanıyorum"

        Eski takım arkadaşı Victor Nelsson ile rakip olacaklarının hatırlatılması üzerine Kopenhag’ın tecrübeli futbolcusu Rasmus Falk ise "Henüz Nelsson ile konuşmadım. Çok fazla iletişime geçemedik ama onun zayıf noktalarını, iyi noktalarını biliyorum. O da beni az çok biliyor. O yüzden nasıl bir karşılaşma gerçekleşeceğini tahmin edebiliyorum. Heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

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