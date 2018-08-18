Jagiellonia Bialystok - Piast Gliwice maçı istatistikleri

Polonya Ekstraklasa heyecanı devam ediyor. Jagiellonia Bialystok, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Piast Gliwice takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. 9 puanlı Jagiellonia Bialystok 2. sırada bulunuyor, Piast Gliwice 9 puana sahip ve 3. sırada. Jagiellonia Bialystok son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Piast Gliwice son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 592. İddaa'da Jagiellonia Bialystok kazanır 1.70, berabere biter 3.10, Piast Gliwice kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Jagiellonia Bialystok son hafta oynanan Wisla Plock maçında 1-3 yenildi.

Piast Gliwice ise Nieciecza karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Jagiellonia Bialystok, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Jagiellonia Bialystok, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Piast Gliwice, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Piast Gliwice 4 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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