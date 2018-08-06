Jaguares De Cordoba - Deportivo Rionegro maçı ne zaman?

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. Jaguares De Cordoba, 07 Ağustos 2018 Salı günü Deportivo Rionegro takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 03:45. Ev sahibi Jaguares De Cordoba, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Deportivo Rionegro, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 626 kodlu maçı oynayanlar; Jaguares De Cordoba galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Deportivo Rionegro galibiyet oranı 0.00.

Jaguares De Cordoba son hafta oynanan Deportivo Rionegro maçında 1-2 yenildi.

Deportivo Rionegro ise Jaguares De Cordoba maçında 1-2 kazandı.

Jaguares De Cordoba, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.

Deportivo Rionegro, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Deportivo Rionegro, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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