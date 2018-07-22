Jaguares De Cordoba - Once Caldas maçı rakamları

Kolombiya Primera A Clausura maçında Jaguares De Cordoba ile Once Caldas, 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 01:00. Ev sahibi Jaguares De Cordoba, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Once Caldas, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 459 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jaguares De Cordoba kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Once Caldas sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Jaguares De Cordoba önceki hafta Itagüi Ditaires mücadelesinde 2-0 kazandı.

Once Caldas, Cortulua Tulua karşılaşmaında 2-1 kazandı.

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