Jailson transferinde dikkat çeken detaylar!

Transfer döneminin son günlerinde Jailson ile Fenerbahçe arasında yapılan anlaşma dikkat çekti. 22 yaşındaki orta saha ile sarı-lacivertlilerin görüşmesinde maddi konulardan çok geleceğe dair planlar ve futbol hedefleri dile getirildi. Hem kulüp açısından hem de Brezilyalı açısından planlara uygun bir şekilde başarılı bir sözleşme gerçekleşti!