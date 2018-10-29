Jair Bolsonaro: Brezilya'nın yeni devlet başkanının büyük tepkilere neden olan sözleri neler?
Brezilya'da başkanlık seçimlerini büyük bir oy farkıyla kazanan aşırı sağcı emekli yüzbaşı Jair Bolsonaro, hem seçim kampanyası döneminde hem de önceki siyasi kariyerinde sık sık yaptığı sert açıklamalarla gündeme gelmiş bir isim.
29.10.2018 - 18:00 | Güncelleme:
Brezilya'da başkanlık seçimlerini büyük bir oy farkıyla kazanan aşırı sağcı emekli yüzbaşı Jair Bolsonaro, hem seçim kampanyası döneminde hem de önceki siyasi kariyerinde sık sık yaptığı sert açıklamalarla gündeme gelmiş bir isim.
Bolsonaro'nun işkenceden tecavüze, eşcinsellerden kadınlara ve siyah Brezilyalılara yönelik açıklamaları çokça tartışılıyor.
Aşırı sağcı liderin hem Brezilya'da hem de ülke dışında büyük tepkilere neden olan bazı açıklamaları şöyle:
İşkence ve cinayet
"Diktatörlük döneminin hatası işkence edip öldürmemekti."
- Haziran 2016'da Jovem Pan radyosuna verdiği röportajdan.
"Diktatörlük döneminde daha fazla insan öldürülmüş olsaydı ülke bugün çok daha iyi bir yerde olurdu."
- Haziran 1999, Folha de Sao Paulo gazetesine verdiği röportajdan.
"Pinochet (1973'ten 1990'a kadar Şili'yi yöneten diktatör) daha fazla kişiyi öldürmeliydi."
- 2 Aralık 1998, Veja dergisine verdiği röportajdan.
"Acre'de İşçi Partisi destekçilerini vuracağız."
- 1 Eylül 2018, ülkenin Batı'sındaki Acre kentinde İşçi Partisi'nin bir toplantısı devam ederken söylediği sözler. Bolsonaro'nun kampanya iletişim departmanı bu sözlerin ardından 'Her zamanki gibi sadece şaka yapıyordu' demişti.
Din
"Tanrı her şeyin üstündedir. Hayır, seküler devlet tarihi diye bir şey yoktur. Devlet Hristiytan'dır ve buna karşı çıkanlar çekip gidebilirler. Azınlık, çoğunluk önünde boyun eğmelidir."
- Şubat 2017, Parabia kentinde düzenlediği bir toplantıdaki konuşmasından.
Irkçılık
"Quilombola'ya (Afrika'dan getirilmiş olan kölelerin soyundan gelenlerin yaşadığı bir yerleşim yeri) gittim. En hafif Afrikalı torunu 80 kiloydu. Hiçbir şey yapmıyorlar. Üreme konusunda bile işe yaramıyorlar."
- Eylül 2018, Rio de Janerio'da düzenlenen bir konferansta söylediği sözler.
"Siyahlara ne gibi bir tarihsel borcumuz varmış? Ben kimseyi köleleştirmedim. Portekizliler de Afrika'ya ayak bile basmadılar. Siyahları buraya köle olarak getirenler yine siyahlardı."
- Haziran 2018, Roda Viva programındaki konuşmasından.
Eşcinseller
"Eğer oğullarınız böyle eşcinsel gibi davranırsa bir şaplağı hak eder. Sonra da kendisine çeki düzen verir."
- Ekim 2017, Camara televizyon kanalına verdiği röportajdan.
"Eşcinsel bir oğlum olsaydı onu sevemezdim. İkiyüzlü olamam. Eşcinsel olmasındansa trafik kazasında ölmesini tercih ederdim."
- Haziran 2011, Playboy dergisine verdiği röportajdan.
"Kimseye ayrımcılık yapmam. Ama sokakta öpüşen iki erkek görürsem ikisini de döverim."
- Mayıs 2002, Folha de Sao Paulo gazetesine verdiği röportajdan.
Kadınlar
"Sana asla tecavüz etmezdim çünkü sen buna bile layık değilsin."
- Kasım 2003, Kadın milletvekili Maria do Rosario'ya söylediği sözler.
"Metresler? Onlar da yasak mı?"
- Nisan 2005, Kamu kuruluşlarında neotizmi yasaklayan bir yasa tasarısının görüşülmesi sırasında söylediği sözler.
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Jair Bolsonaro: Brezilya'nın yeni devlet başkanının büyük tepkilere neden olan sözleri neler?/jair-bolsonaro-brezilya-nin-yeni-devlet-baskaninin-buyuk-tepkilere-neden-olan-sozleri-neler-21972192197219
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