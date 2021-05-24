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Jair Bolsonaro'ya destek mitinginde ''Efsane'' sloganları atıldı

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya destek mitingi pazar günü gerçekleştirildi. Motosikletiyle miting konvoyuna katılan Bolsonaro'ya destek gösterisi Rio Olimpiyat Parkı'ndan Brezilya'nın en ünlü plajları Ipanema ve Copocabana'ya kadar devam etti.

Jair Bolsonaro'ya destek mitinginde ''Efsane'' sloganları atıldı
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya destek mitingi
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HABERTURK.COM

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden de gösterilen binlerce destek konvoyuyla düzenlenen miting, ülkede Covid-19 salgını nedeniyle kendisine yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde geldi.

Son yapılan kamuoyu yoklamalarında eski Cumhurbaşkanı Lula da Silva, 2018'de göreve gelen Bolsonaro'yu geride bıraktı. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’ya karşı iki eski siyasi rakip olan eski Devlet Başkanları Lula da Silva ve Henrique Cardoso, Jair Bolsonaro’nun gelecek seçimlerde kazanmasını önlemek için ortak amaç vurgusu yaparak birlikte hareket edeceklerini söylemişti.

Bir buçuk saat süren destek konvoylu miting ülkede salgına rağmen düzenlendi. Binlerce üst düzey sporcunun katıldığı mitingde ralliciler Bolsonaro'ya tezahürat yaptı ve Brezilya bayraklarını salladı.

France24 tarafından aktarılan habere göre, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, miting sırasında kalabalığa el salladı. Kasklı ama maskesiz olan Bolsonaro'ya kalabalık tarafından ''Efsane'' sloganları atıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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