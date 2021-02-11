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JAK timleri turistlerin can güvenliği için kayak merkezlerinde nöbette

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin kış tatilini geçirmek için geldiği, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum Palandöken ve Konaklı'da görevli Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timi, misafirlerin rahat bir tatil geçirebilmeleri için kayaklı ve motorize ekipleriyle görev yapıyor.

JAK timleri turistlerin can güvenliği için kayak merkezlerinde nöbette
AA

Kış aylarında yurt içi ve yurt dışından gelen kayak tutkunlarının ilgi gösterdiği Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerinde, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma ekipleri, görevlerini 24 saat aralıksız sürdürüyor.

Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 600 rakımındaki karakolda görevli JAK personeli, Palandöken Dağ'ndaki iki kayak merkezinde olumsuz hava şartları nedeniyle kaybolan, mahsur kalan veya kayak yaparken düşüp yaralanan tatilcilerin yardımına koşuyor.

JAK timleri, toplam 70 kilometre pist uzunluğu bulunan Palandöken'in 3 bin 200 rakımlı Ejder zirvesi ile diğer pistlerde profesyonel kayaklı ve motorize ekipleriyle devriyeler atarak görevlerine aralıksız devam ediyor.

- "27 ayrı pistte gece gündüz demeden aralıksız nöbet tutuluyor"

Kayak merkezindeki telesiyej ve gondolların olduğu noktalarda nöbet tutan ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları ve sosyal mesafeye de dikkat etmeleri için vatandaşlara sürekli ikazlarda bulunuyor.

İletişimi rahat sağlayabilmek amacıyla iyi derecede yabancı dil eğitimi alan JAK personeli, kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı kayak merkezlerini tercih eden yerli ve yabancı turistlere, aldıkları tedbirlerle güven veriyor.

JAK görevlileri, Uluslararası Kayak Federasyonu onaylı ve en uzunu 12 kilometre olan merkezlerdeki 27 ayrı pistte, gece gündüz demeden kayakla ya da kar motoru ile devriye atıyor.

- "Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için görev yapmaktan memnuniyet duyuyoruz"

Arama Kurtarma Tim Komutanı Jandarma Teğmen Seyfettin Şahin, AA muhabirine, JAK timlerinin, kayak merkezlerine tatil için gelen vatandaşların kayak yaptıkları esnada yaralanması veya mahsur kalması gibi olaylarla karşı karşıya kalabildiklerini belirtti.

Bu konuda son derece duyarlı olan ekiplerinin, pist çevresinde sürekli olarak devriye faaliyeti yaptığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Motorize ve kayaklı ekiplerimiz kayak merkezinde devriye faaliyetlerini aksatmadan sürdürüyor. Arama ve kurtarma timleri olarak, mahsur kalan ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için görev yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. 24 saat esasına göre ekiplerimiz burada hizmet vermektedir. Kayak faaliyeti esnasında meydana gelen yaralanma olaylarında, ihbarın bize ulaşmasından itibaren kar motorlarıyla yaralının bulunduğu noktaya intikal ediyoruz. İhtiyaç durumuna göre sağlık ekiplerimizden de takviye alarak yaralıyı en yakın sağlık kuruluşuna teslim ediyoruz."

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