Jakaranda ağaçlarının çiçekleri, sokakları mora bürüdü

Güney Amerika kökenli jakaranda, bu coğrafyadaki en popüler ağaç türleri arasında yer alıyor.

Güney yarım kürede eylül ve ekim aylarında jakaranda ağacının bu mor çiçeklerini açması, baharın gelişini simgeliyor.

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İSTİLACI BİR TÜR, DİKİMİ YASAKLI

Dünyanın en büyük orman şehirlerinden biri kabul edilen Johannesburg ise ülkede jakaranda ağaçlarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor.