Jako'dan yeni tekli

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Rapçi Jako'nun ilk kez Aerro ile işbirliği yaptığı bu proje, ilk dinleyişte dinleyiciyi yakalayacak nitelikte. Haziran ayında çalışmaların başladığı ve kaydedildiği "Duramam Yerimde", hem nakarata hem de bütüne bakıldığında eğlenceli ve harekete geçiren bir enerjiye sahip. Fakat bunun yanı sıra alaycı bir yaklaşımı da mevcut.

Jako, "Bu alaycı yaklaşım; sıkça karşımıza çıkmasına alışkın olduğumuz rap şarkılarını ve bu şarkılardaki anlatım dilini ele alıyor. Verse'leri yazarken kullandığım kafiyeler ve takındığım mizaç bu şarkılardaki anlatım diline birer gönderme niteliğindeyken, nakarat kısmına gelindiğinde ise bunların tümünden uzak, rahat ve eğlenceli bir atmosferle dinleyiciyi buluşturmayı amaçlıyor" diyor.