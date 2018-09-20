25. James Bond filminin yönetmeni True Detective dizisiyle adını duyuran Cary Fukunaga oldu. Oscarlı yönetmen Danny Boyle'un yapımcılarla anlaşmazlığa düşüp son anda projeden çekilmesinin ardından uzun bir süredir yeni Bond filmini kimin yöneteceği merak konusu olmuştu.

Boyle'ın ardından 007'nin yeni macerasını yönetmek için Görevimiz Tehlike-Yansımalar'ın yönetmeni Christopher McQuarrie, Arrival ve Blade Runner 2049'la adından sözettiren Denis Villenueve, Hell or High Water filmiyle büyük beğeni toplayan David Mackenzie'nin adı geçmişti.

Ancak yapımcılar, True Detective dizisi ve Beasts of No Nation filmiyle bir anda Hollywood'un gözde yönetmenleri arasına giren Cary Fukunaga'da karar kıldı.

Yapımcılar, Fukunaga'nın yaratıcılık ve çeşitliliğiyle bir James Bond filmi yönetmek için harika seçim olduğunu açıkladı.

Daniel Craig'in son kez James Bond olarak kamera karşısına geçeceği filmin çekimlerine Mart 2019'da başlanacak. 25. Bond filminin vizyon tarihi ise 14 Şubat 2020...

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