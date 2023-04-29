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James Gunn: İstemeyeceğim bazı şeyler yaptılar

James Gunn, 'Avengers: Sonsuzluk Savaşı'nın (Avengers: Infinity War) senaryosunda yer alan bir dönüm noktasıyla ilgili fikir ayrılığını paylaştı. Yönetmen, Chris Pratt'ın yer aldığı ve tartışmalara yol açan sahneyi eleştirdi

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  • James Gunn: İstemeyeceğim bazı şeyler yaptılar - Magazin haberleri

    İlk kez James Gunn'ın ekrana taşıdığı 'Galaksinin Koruyucuları' (The Guardians of the Galaxy) karakterleri, Russo kardeşlerin 'Avengers' filmlerinde de yer almıştı. Ancak Marvel hayranlarının Chris Pratt'in canlandırdığı 'Peter Quill' hakkındaki fikirleri, 'Avengers: Sonsuzluk Savaşı'yla birlikte değişmiş ve bu durum Gunn'da hayal kırıklığı yaratmıştı.
  • James Gunn: İstemeyeceğim bazı şeyler yaptılar - Magazin haberleri

    Chris Prat, 2019 tarihli gişe canavarı filmde, 'Gamora'nın (Zoe Saldaña) kurban edilmesinin intikamını almaya çalışıyordu ki pek çok kişi bu eylemin 'Thanos'un (Josh Brolin) parmağını şıklatıp, varoluşun yarısını yok etmesine yol açtığına inanıyordu.
  • James Gunn: İstemeyeceğim bazı şeyler yaptılar - Magazin haberleri

    Gunn, özellikle bu sahneyi onaylamadığını açıkladı. 'The Hollywood Reporter'a itirafta bulunan James Gunn, "İstemeyeceğim bazı şeyler yaptılar" dedi.
  • James Gunn: İstemeyeceğim bazı şeyler yaptılar - Magazin haberleri

    Ayrıca Gunn'ın Birleşik Krallık'ta (BK) 3 Mayıs'ta gösterime girecek olan son 'Galaksinin Koruyucuları' filmi, hayranların Pratt'in karakterinin eylemlerine dair hayal kırıklığına doğrudan atıfta bulunuyor. Bu filmde serinin en popüler geleneklerinden biri terk ediliyor.

    Film müziklerinin şarkı listesinin yayımlanmasıyla, serinin üçüncü filmle birlikte ayırt edici bir özelliğini yitirmesi öne çıktı. Artık yalnızca 1970'lerin müziklerinden değil, çeşitli müzik dönemlerinden ve tarzlarından yararlanılıyor.

    Fotoğraflar: AP

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