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        Haberler Spor Basketbol NBA James Harden 26 bin sayı barajını aştı! - Basketbol Haberleri

        James Harden 26 bin sayı barajını aştı!

        NBA'in yıldız isimlerinden James Jarden, takımı Los Angeles Clippers'ın Phoenix Suns'a 125-119 yenildiği maçta kariyerinde 26 bin sayı barajını aştı ve NBA tarihinde bunu başaran 20'nci oyuncu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 13:14 Güncelleme: 02.11.2024 - 13:14
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        James Harden 26 bin sayı barajını aştı!
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        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin en dikkat çekici oyuncularından biri olmayı başaran James Harden, perşembe gecesi LA Clippers'ın Phoenix Suns'a 125-119 yenildiği maçta kariyerinde 26 bin sayı barajını aşan NBA tarihindeki 20’nci oyuncu oldu. NBA 2009 yılı seçmelerinde 1’nci tur 3’üncü sırada Oklahoma City Thunder tarafından draft edilen Harden, günümüzde NBA’in en skorer guardlarından biri olarak görülüyor.

        35 yaşındaki tecrübeli yıldız, Suns maçının dördüncü çeyreğinin bitimine 1 dakika 25 saniye kala 2‘inci serbest atışını sayıya çevirdiğinde 26 sayıyı aşan 20 oyuncu arasına katıldı. Harden ayrıca bu maçta, sezonun ilk ve kariyerinin 78’inci triple double'ına imza atarak bu alanda NBA tarihinde Wilt Chamberlain ile 7’nci sırayı paylaştı. Harden maçı da 25 sayı, 10 ribaund ve 13 asistle bitirdi.

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