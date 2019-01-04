NBA'de uzatmaya giden mücadelede Houston Rockets, deplasmanda Golden State Warriors'ı 135-134 mağlup etti.
NBA'e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerin uzatmaya giden çekişmeli mücadelesinde, Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden'ın son saniyelerde bulduğu üçlüğün yardımıyla deplasmanda Golden State Warriors'ı 135-134 yendi.
Sezonun 22. galibiyetine ulaşan Rockets'ta Harden 44 sayı, 15 asist ve 10 ribauntluk performansıyla "triple-double" yaparak galibiyette baş rolü oynadı. Clint Capela 29 sayı ve 21 ribaunt, Austin Rivers 18, Danuel House 17, Gerald Green 16 sayıyla galibiyete katkı sağlayan oyuncular oldu.
Bu sezon 14. kez kaybeden Warriors'ta Stephen Curry 35 sayı ve 6 ribaunt, Kevin Durant ve Klay Thompson 26'şar sayılık performans sergiledi.
DEROZAN'DAN TRIPLE-DOUBLE
Son haftaların formda ekibi San Antonio Spurs, sezonun 22. galibiyetini konuk ettiği Toronto Raptors'ı 125-107 mağlup ederek aldı.
Spurs'te DeMar DeRozan 21 sayı, 14 ribaunt ve 11 asistle kariyerinin ilk triple-double'ını yaparken, LaMarcus Aldridge 23, Bryn Forbes 20, Derrick White 19 sayıyla galibiyete destek verdi.
Sezonun 12. mağlubiyetini alan Raptors'ta Kawhi Leonard 21, Delon Wright 15, Serge Ibaka ve Norman Powell'in 14 saylık performansları galibiyet için yeterli olmadı.
NUGGETS LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Batı Konferansı lideri Denver Nuggets ise konuk olduğu Sacramento Kings'i 117-113'lük skorla geçerek sezonun 25. galibiyetini elde etti.
Nuggets'ta 36 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle Jamal Murray ve 26 sayı, 13 ribaunt, 6 asistle Nikola Jokic takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.
Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 19'da eşitlenen Kings'te Buddy Hield 29 sayı, Nemanja Bjelica ise 17 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ve 1 blok, Bogdan Bogdanovic 14 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmayla oynadı.
NBA'e 10 maçla devam edilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.