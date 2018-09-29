New York'taki BM Genel Kurulu toplantıları vesilesiyle konuşan ABD'nin eski Ankara büyükelçilerinden olan Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "İranlıları Suriye'den zorla çıkarmayacağız, Rusların bile İranlıları Suriye'den zorla çıkarabileceğini sanmıyoruz, çünkü zorlama, güç kullanmayı, askeri eylemi imler" dedi.

Jeffrey, "Bu tümüyle siyasi baskıyla ilgili bir mesele. Teknik olarak İranlıları ülkeye davet eden Suriye hükümetidir. Beklentimiz, siyasi sürecin sonunda ya da siyasi sürecin bir noktasında Suriye hükümetinin İran güçlerinin ülkede bulunmasına ihtiyaç duymayacak olması açıklamasında bulundu.

"İRAN OLDUĞU SÜRECE SURİYE'DEN ÇIKMAYACAĞIZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un, "İran güçleri İran sınırları dışında olduğu müddetçe Suriye'den çıkmayacağız" sözlerine de açıklama getiren, Trump'ın Suriye'den çekilmeyi İran'ın çekilmesi şartına bağlayıp bağlamadığına ise Jeffrey, "Başkan, bu ve diğer şartlar karşılanana dek bizim Suriye'de olmamızı istiyor. Biz derken illa sahada Amerikan askerlerinin postallarını kast etmiyorum. Sahada olmanın pek çok yolu var, diplomatik açıdan kesinlikle sahadayız" dedi ve hiçbir seçeneğin kesin olmadığını, sahadaki askerlerin misyonunun terör örgütü DEAŞ'ı kalıcı şekilde yenmek olduğunu dile getirdi.

"BAŞLI BAŞINA BİR MUCİZE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başlanı Vladimir Putin'in vardığı Soçi mutabakatının sonucunda, İdlib'deki durumun şimdilik dondurulduğunu belirten Jeffrey, "Bu, başlı başına bir mucize" ifadesini kullandı.

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