James Rodriguez bombası!

Başakşehir'de James Rodriguez iddiası... Everton'ın Kolombiyalı yıldızı Rodriguez ile ilgilenen ve teklifini ileten Başakşehir, cevap bekliyor.

Real Madrid ve Bayern Münih maceralarının ardından Everton'a transfer olan Rodriguez, geçen sezon 26 maçta 6 gol 9 asist yapmıştı. Bu sezon ise henüz süre alamayan 30 yaşındaki oyuncunun yolu Süper Lig'e düşebilir.

Geçen sezon Real Madrid'den bedelsiz olarak Premier Lig ekibi Everton'ın yolunu tutan ancak Ancelotti'nin gidişinin ardından takımdan ayrılma ihtimali beliren Kolombiyalı oyuncu, 31 Ağustos'ta kapanan Avrupa'daki transfer sezonunda herhangi bir yere gitmemişti.

Aykut Kocaman yönetiminde Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve 3 maçta puanla tanışamayan Medipol Başakşehir'in Kolombiyalı yıldız için Everton'a resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.