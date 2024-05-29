Jan-Niklas Beste için transfer derbisi: Beşiktaş ve Galatasaray devrede!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Heidenheim forması giyen kanat oyuncusu Jan-Niklas Beste, gelecek sezon kariyerinde yeni bir adım atmak için takımdan ayrılmak istiyor.

Jan-Niklas Beste'ye Avrupa'dan birçok takım talip olurken Türkiye'den de Beşiktaş'ın ilgisinin olduğu yazılmıştı.

GALATASARAY DA DEVREDE 25 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi. Sky'da yer alan habere göre; adı Beşiktaş ile anılan Beste için başta Galatasaray olmak üzere Fiorentina, Villarreal, Everton ve Genoa gibi kulüpler devreye girdi. REKLAM