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Jandarma Astsubay Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 11 gözaltı kararı

Başkent'te, FETÖ'nün 2013 Jandarma Astsubay Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturmada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika: JANA sorularının sızdırılması ile ilgili 11 gözaltı kararı!
JANA sorularının sızdırılması ile ilgili 11 gözaltı kararı!
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AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2013 Jandarma Astsubay Sınavı (JANA) sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturmada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2013 yılı JANA soruşturması kapsamında FETÖ üyelerince yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Bu şekilde sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen 7 askeri personel ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 4 sivil şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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