Jandarma Astsubay, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

İHA

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü’nde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ayhan Kuzucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Kuzucu’nun spor yaptığı esnada aniden fenalaştığı ve ilçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. İHA'nın haberine göre; Kuzucu, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan cenazenin yapılacak otopsinin ardından memleketine uğurlanacağı öğrenildi.