Jandarma, Bayındır'da çalınan ineği sahibine teslim etti - İZMİR

Alınan bilgiye göre, Bayındır ilçesi Pınarlı Mahallesi'nde Ö.D.'ye ait büyükbaş hayvanın çalınması üzerine olay yerine Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.Kasasında büyükbaş hayvanın bulunduğu kamyonet, Tire yönüne giderken durduruldu. Araçtaki İ.P, A.M.S. ve S.S. gözaltına alındı. Çalındığı belirlenen inek sahibine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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