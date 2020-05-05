Jandarma ekipleri 65 yaş ve üssü vatandaşların taleplerini yerine getirdi - MALATYA

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kent genelindeki kırsal mahallelerde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üssü vatandaşların maaşlarını evlerinde teslim etmeyi sürdürdü.Maaşını teslim alan vatandaşlar jandarma personeline teşekkür etti.Ekipler, ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların talep ettiği çeşitli gıda ürünlerini tedarik etti.
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