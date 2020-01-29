Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri araçla çıkılamayan noktalara atlarla çadır taşımaya başladı.
Ferdi Durdu’nun haberine göre, Doğanyol ilçesinde vatandaşların çadırlarını kurmalarına yardımcı olan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD ile birlikte çadır dağıtımı yaparken, araçların çıkamadığı noktalara da çadırları ve eşyaları at sırtında taşıyarak ulaştırıyor.
Jandarma ekipleri, vatandaşların çadırlarını da kurarak yardımcı oluyor.
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