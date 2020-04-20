Jandarma ekipleri, karatinaya alınan Akmescit'i drone ile görüntüledi - KAYSERİ

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla mahalleye giriş çıkışlar 14 gün boyunca yasaklandı.Mahallede yapılan anonslarla vatandaşlara evlerinde kalmaları uyarısında bulunuldu. Mahallelinin ihtiyaçlarının ilgili kurumlarca karşılanacağı belirtildi.Bünyan Belediyesi ekipleri de mahalleye giden yolları kapatma çalışmalarına başladı.
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