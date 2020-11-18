Jandarma ekipleri Silivri'de pazar denetimi yaptı

Biden, eski Trump ve Obama çalışanlarından gayri resmi ulusal güvenlik brifingi aldı

AA

Gümüşyaka Mahallesi'nde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ve trafik ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazar yerinde koronavirüs kapsamında alınan tedbirlere yönelik kontroller yaptı.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda jandarma ekipleri, esnafın ve vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyup uymadığını denetledi.

Denetimlerde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın pazar esnafına yaptığı HES kodu çağrısına uyulduğu görüldü.

Ekiplerin kontrolleri sıklaştıracağı belirtildi.