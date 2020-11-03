Jandarma ekiplerinden drone destekli okul servisi denetimi - KASTAMONU

AA

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi.Kovid-19 ile mücadele kapsamında okullarda kontrollü olarak eğitim öğretime başlandığı hatırlatılan açıklamada, "Öğrenci servis araçlarının trafik kuralları ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri tarafından öğrencilere, hijyen, sosyal mesafe ve maske konusunda bilgi verildi." ifadeleri kullanıldı.Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hiçbir şeyin gözden kaçmaması için denetimlerin drone destekli yapıldığı kaydedilen açıklamada, geleceğin teminatı çocukların sağlığı ve güvenliği için denetim ve kontrol faaliyetlerine devam edileceği bildirildi.