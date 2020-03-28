Van’ın Edremit İlçesinde ikamet eden 73 yaşındaki Çerkez Tarhan isimli vatandaşın imdadına Van İl Jandarma Komutanlığında bulunan askerler yetişti.

Meral Yıldız'In haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanların evden dışarı çıkmalarının yasaklanması sonrasında Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri oluşturuldu. Türkiye geneli Valilikler, büyükşehir belediyeleri, kaymakamlıklar, emniyet, jandarma, sağlık müdürlükleri ile ilçe belediyelerinin de destek verdiği çalışmayla, vatandaşların 112, 155 ve 156 numaralarına yaptıkları çağrılar kapsamında ihtiyaçlar karşılanıyor.

Van’ın Edremit ilçesinin Köprüler Mahallesinde ikamet eden 73 yaşındaki Çerkez Tarhan isimli vatandaşın imdadına askerle yetişti.

Çerkez Tarhan’ın156’yı aramasının üzerine jandarma ekipleri, vatandaşın evine gelerek yardım etti. Jandarma ekipleri ayrıca Tarhan’ın odunlarını kırdı ve odunluğa taşıdı.

Yaşanan bu renkli görüntüler ise görüntülendi.