Jandarma Genel Komutanlığı'nda 'mahrem imam' operasyonu kapsamında 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki askeri personelden operasyonel telefon hattıyla haberleştikleri ve terör örgütü FETÖ ile irtibatları tespit edilen 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan operasyonel telefon hattı haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 6 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 teğmen, 14 astsubay ve asker şahısları FETÖ Terör örgütü adına yönlendirdiği tespit edilen 9 mahrem imam olmak üzere toplam 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 2'sinin aktif görevde olduğu kaydedildi.

Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 12 ilde devam ediyor.

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