Jandarma gıda yardımı kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı - MALATYA

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Vefa Sosyal Destek Gurubu koordinesinde kent genelindeki kırsal mahallelerde koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisinden oluşan yardım kolisini dağıttı.Ekipler, ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üssü vatandaşların maaşlarını evlerinde teslim etmeyi sürdürdü.Maaşını teslim alan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve jandarma personeline teşekkür etti.
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