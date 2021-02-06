Jandarma, hırsızlık zanlılarının kimliğini 70 kamera kaydını izleyerek belirledi

AA

Merkeze bağlı Dörteylül köyünde ikamet eden A.K.P'nin (40) evinden 3 televizyon, elektrik süpürgesi ile çeşitli eşyaların çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

İl merkezi ve köy arasındaki 70 kamera kaydını inceleyen, ikinci el eşya alım satımı yapan iş yerlerini de kontrol eden jandarma ekipleri, şüphelilerin Y.D. (38) ve A.Ş. (32) olduğunu tespit etti.

Farklı suçlardan 6 kaydı bulunan Y.D. il merkezinde gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, 13 suç kaydı ve hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.