Olay, saat 18.00 sıralarında Beyobası Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla il Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 ayrı suçtan aranan ve hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan Ali Rıza Koçbıyık'ın Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Operasyon başlatan ekipler, Koçbıyık'ın teslim olmasını istedi.



Ancak jandarma ekiplerinin teslim ol çağrısına uymayan Koçbıyık, iddiaya göre jandarma ekiplerine tabanca ile ateş açtı. Jandarma ile Koçbıyık arasında çıkan çatışmada, şüpheli karnından vuruldu. Durumun bildirilmesi üzerine Ali Rıza Koçbıyık, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ali Rıza Koçbıyık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.