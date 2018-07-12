Türkiye genelinde son zamanlarda çocuk kaçırılması ve kaybolma olaylarının artması üzerine Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı birimler 81 il genelinde saat 15.00 ile 19.00 arasında şok uygulama başlatıyor.

AVM, PARKLAR, PİKNİK ALANLARINDA UYGULAMA

Habertürk'ten Hüseyin Şentürk'ün haberine göre "Çocuklarımız Güvende-2" adlı uygulamada yanında ailesi olmayan çocuklar tespit edilecek. Parklarda, mesire ve piknik alanlarında, sahillerde, göl ve sulama kanallarının bulunduğu alanlarda, internet kafe, lunapark ve AVM'lerin oyun alanlarında, metruk binalar ile çocukların sıklıkla bulunduğu cadde ve sokaklarda, ayrıca kurs binaları ve çevresinde uyuşturucu madde satanların, çocuk istismarcılarının ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapılacak. Saat 15.00'de başlayacak uygulama 19.00'a kadar sürecek.



Uygulamanın ilki geçen yıl gerçekleştirilmişti.