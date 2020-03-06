Jandarma kriminal laboratuvarlarında geçen yıl 52 bin şüpheli tespit edildi - ANKARA

AA

Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı, suçun aydınlatılması ve suçlunun tespiti noktasında önemli görevler yerine getiriyor.Bünyesindeki laboratuvarlarda görevli personeli sayesinde adli ve idari soruşturmalarda elde edilen bulgu ve deliller, son teknoloji cihazlarla titizlikle inceleniyor.İnceleme sonucu ulaşılan bilgiler, rapor haline getirilerek ilgili soruşturma birimlerine gönderiliyor.Jandarma kriminal birimlerindeki çalışmalarla suç aydınlatılırken suçlunun yakalanması ve masum insanların aklanması sağlanıyor.- Daire Başkanı Mercan çalışmaları anlattıJandarma Kriminal Daire Başkanı Kıdemli Albay Mustafa Mercan, AA muhabirine, Ankara, Aydın, İstanbul ve Van'da bulunan jandarma kriminal laboratuvarlarında narkotik madde, parmak izi, el yazısı ve doküman, balistik, kimya, moleküler biyoloji, bilişim teknolojileri (ses-görüntü-veri),iz (ayakkabı, araç ve alet),patlayıcı ve yanıcı madde alanlarında inceleme yapıldığını söyledi.Jandarma ve emniyet olay yeri inceleme birimlerinin, tespit ettikleri delillerin, uluslararası geçerliliği olan akredite metotlarla değerlendirildiğini kaydeden Mercan, çalışmaların sonunda yazılan raporların ilgili makamlara iletildiğini dile getirdi.Jandarma kriminal laboratuvarlarında geçen yıl yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Mercan, "90 bine yakın dosya laboratuvarlarımıza intikal etti. Burada çeşitli analizler yaparak tespit ettiğimiz 52 bine yakın şüpheliyi ilgili makamlara bildirdik, gerekli kanuni işlemin yapılmasını sağladık." dedi.- Jandarma iki yeni inceleme alanında faaliyet gösterecekMercan, yakın zamanda entomoloji (böcek bilimi) ve polenoloji (polenler ve sporları inceleyen bilim dalı) alanlarında çalışmalar yapmaya başlayacaklarını söyledi.Kıdemli Albay Mercan, şunları kaydetti:"Bugüne kadar 'Her temas iz bırakır' felsefesiyle hareket ediyorduk. Önümüzdeki dönem buna 'Olay yerine giren olay yerinden iz alır' felsefesini de ekleyerek olay yerinden alınan izler incelenerek yeniden bir değerlendirme metoduna geçeceğiz. Örneğin, geçmiş yıllarda yapılmıyordu, el bombasının pimi üzerindeki DNA'nın analizlerini yapıp faile ulaşmayı hedefliyoruz.Şu anda onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Toplumsal olaylarda atılan taşlar üzerinde parmak izi incelemelerine de başladık."