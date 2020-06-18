Jandarma kurtardığı karaca yavrusunu biberonla besledi - KASTAMONU

Jandarma ekipleri, Şenpazar ilçesi Azkalaycı köyü kırsalında iki sokak köpeğinin karaca yavrusunu kovaladığını gördü.Karaca yavrusunu kurtaran ekipler, sağ arka bacağında hafif yaralar bulunan hayvana biberonla süt verdi.Götürülen veteriner tarafından tedavisi yapılan karaca, daha sonra Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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