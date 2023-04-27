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Jandarma 500 sözleşmeli uzman erbaş alacak! 2023 Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru ekranı

Jandarma Genel Komutanlığı, uzman erbaş kadrosunda görevlendirilmek üzere 500 sözleşmeli öğretmen alımı yapacağını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından askeri hedefi olanların gözü Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımı şartları ve başvuru tarihlerine çevrildi. Jandarma Lojistik Alt Branşlı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini ilanında yer alan bilgilere göre başvuru işlemleri 27 Nisan itibarıyla başlıyor. İşte 2023 Jandarma 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru ekranı, tarihleri, şartları ve kadro-branş dağılımı hakkında merak edilenler...

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  • JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | Jandarma 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuruları nereden yapılır, şartları neler, başvuru tarihleri açıklandı mı?

    Jandarma 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı şartları ve başvuru tarihleri, 27 Nisan 2023 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından araştırılmaya başlandı. JGK tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevlendirilmek üzere 500 lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli) sözleşmeli uzman erbaş alımı gerçekleştirilecek. Ortaöğretim ve ön lisans mezunları 2022 yılı KPSS puanları ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Adaylar başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre başvuru işlemlerini 27 Nisan ile 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşte 2023 Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı, tarihleri ve şartları hakkında merak edilen detaylar...
  • JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | Jandarma 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuruları nereden yapılır, şartları neler, başvuru tarihleri açıklandı mı?

    JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları 27 Nisan - 11 Mayıs 2023 tarihleri arasından gerçekleştirilecek.
  • JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | Jandarma 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuruları nereden yapılır, şartları neler, başvuru tarihleri açıklandı mı?

    JANDARMA ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

    a. Başvurular PTS üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

    b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adaya aittir.

    c. Başvurular; 27 Nisan 2023 günü başlayıp, 11 Mayıs 2023 günü saat 23.59’da sona erecektir.

    ç. PTS’ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

    d. PTS’ye giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için “Profil Bilgileri” bölümünden;

    (1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (Sadece MERNİS’ten yapılabilecektir),

    (2) Adres, iletişim bilgilerinin girilmesi;

     

    (a) İkamet Adresi girilmesi, (MERNİS’ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla adres
    bilgilerinin doğru girilmesi ve değiştirilmemesi gerekmektedir.)

    2023 JANDARMA ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | Jandarma 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuruları nereden yapılır, şartları neler, başvuru tarihleri açıklandı mı?

    JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

    b. Başvuru yapacak adaylarda eğitim şartı ile ilgili olarak;

    En az ilköğretim mezuniyeti şartı aranmakta olup, ortaöğretim (lise) ve ön lisans mezunlarıda başvuru yapabileceklerdir. Tablo (2, 3 ve 4)’de belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı ile belirlenen bölümler ve belirtilen nitelikler aranacaktır.

    c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2023) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2004 (dahil) - 01 Ocak 1996 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

    ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-5’teki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,

    d. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,

    e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (27 Nisan 2023) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (27 Nisan 2018 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

    f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden EN AZ ÜÇ (3) YIL görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2023) tarihi itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 2004 (dahil)- 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar) ve sıralı üç disiplin amiri tarafından “Uzman Erbaş Olur” kararlı nitelik belgesi almış olmak,
  • JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | Jandarma 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuruları nereden yapılır, şartları neler, başvuru tarihleri açıklandı mı?

    2023 LOJİSTİK ALT BRANŞLI SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI!

    Jandarma Lojistik Alt Branşlı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini ilanının yayınlanmasının ardından Jandarma uzman erbaş alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları belli oldu.

    LOJİSTİK ALT BRANŞLI SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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