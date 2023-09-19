Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacak!
Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile, Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 612 jandarma, 2 at bakıcısı, 16 bot serdümeni, 200 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacağı açıklandı. Duyuru sonrasında başvuru şartları ve tarihleri gündeme geldi. İşte detaylar...
Jandarma Uzman Erbaş alımı için son dakika duyurusu geldi. Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 612 jandarma, 2 at bakıcısı, 16 bot serdümeni, 200 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınağı açıklandı. Peki, Jandarma JGK ile uzman erbaş alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları ne ve kaç kişi alınacak? İşte merak edilenler...
6 BİN 940 UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPILACAK
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacağını duyurdu.
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI
Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları 18 Eylül bugün itibarıyla başlıyor. Son başvuru tarihi ise 2 Ekim olarak açıklandı.
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU DETAYLARI BEKLENİYOR
Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, alım şartları ve diğer detaylar, "https://vatandas.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet sitelerinde yayımlanacak "2024 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda belirtilecek.
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Geçtiğimiz yılın şartları aşağıdaki gibidir:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. 2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;
(1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.
b. 2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;
(1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.
(2) Mesleki nitelikli branşlara başvuracak ilköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.
(3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.
c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.