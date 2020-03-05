AA

Jandarma yaban keçileri için karlı dağlara helikopterle 1 ton ot bıraktı



- Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Gürpınar ilçesi kırsalında görüntülenen nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban keçileri için helikopterle karla kaplı dağlara 1 ton ot bıraktı - Yaban keçilerinin sarp kayalıklardaki yem arayışı ve jandarma ekiplerinin çalışması AA muhabirlerince görüntülendi - Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk: - "Ulaşım sağlayamadığımız yaban keçilerinin habitat alanlarına bir tona yakın ot bıraktık. Bu güzel faaliyete destek veren jandarma ekiplerine teşekkür ederiz" - Çepkenli Mahallesi Muhtarı Şevket Yiğit: - "Onları avcılardan koruduk, şimdi sayıları 300'u buldu. Dar bir alanda yaşamlarını sürdürüyorlar"

MESUT VAROL/ALİ İHSAN ÖZTÜRK - Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Gürpınar ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altına bulunan yaban keçileri için karla kaplı dağlara helikopterle 1 ton ot bıraktı.

Ülkenin huzur ve güven ortamını bozmak isteyen terör örgütlerine karşı amansız mücadele veren jandarma ekipleri, bölgede doğal yaşamın korunması ve kaçak avcılığın önlenmesine karşı da aynı kararlılığı gösteriyor.

Gerçekleştirdikleri operasyonlarla terör örgütlerine ve uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmayan jandarma ekipleri, yaban hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla önemli faaliyetlere imza atıyor.

- Yaban keçilerine helikopterle yem desteği

Jandarma ekipleri, Gürpınar ilçesi kırsalında görülen, koruyucu önlemler ve yöre halkının kaçak avlanmaya izin vermemesi sayesinde sayıları 300'e ulaşan yaban keçileri için seferber oldu.

İlçeye bağlı Çepkenli Mahallesi sakinleri, yeterince beslenemedikleri için 2 bin 500 metre yüksekliğindeki Pagan Dağı'nın sarp kayalıklarından mahallenin yakınlarına kadar inen keçiler için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünden yem talebinde bulundu.

Arazi koşulları ve kar nedeniyle bölgeye gidemeyen ekipler, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığından yardım istedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün talebine olumlu yanıt veren Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ın talimatıyla yaban keçileri için bir helikopter görevlendirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı helikopteriyle bölgeye giden jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban keçilerinin yaşadığı karlı dağlara bir ton ot bıraktı.

Yaban keçilerinin sarp kayalıklardaki yem arayışı ve jandarma ekiplerinin çalışması AA muhabirlerince görüntülendi.

- "Jandarma ekiplerine teşekkür ederiz"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışın yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarında yemleme çalışması yaptıklarını söyledi.

Her yaban hayvanı için farklı yemleme çalışması yürüttüklerini anlatan Şentürk, "Bölge genelinde 10 tona yakın yemleme faaliyeti gerçekleştirdik. Son 30 yılın en fazla kar yağışı bu yıl gerçekleşti. Bu nedenle ulaşım sağlayamadığımız yaban keçilerinin habitat alanlarına helikopterle bir tona yakın ot bıraktık. Bu güzel faaliyete destek veren jandarma ekiplerine teşekkür ederiz." dedi.

- "Onları avcılardan koruduk"

Çepkenli Mahallesi Muhtarı Şevket Yiğit ise mahalle halkının yaban keçilerini korumak için seferber olduğunu, avcıların bölgeye gitmesine izin vermediğini belirtti.

Koruma çalışmalarıyla keçilerin sayısının her geçen yıl arttığını aktaran Yiğit, şunları kaydetti:

"2018'de köy yakınında bir dağ keçisi ile iki yavrusunu gördük. O tarihten beri mahalle halkıyla onlara sahip çıkıyoruz. Avcılardan koruduk, şimdi sayıları 300'ü buldu. Dar bir alanda yaşamlarını sürdürüyorlar. En çok avcılardan yana sıkıntı yaşıyoruz. O bölgeye yabancı kimseyi sokmuyoruz. Bunlar çok nadir hayvanlar. Herkesin sahip çıkması gerekiyor. Yazın köyün içine kadar geliyorlar. Tarım alanlarımıza bile giriyorlar ama kimse zarar vermiyor. Bütün çevre köyler de onlar için seferber olmuş durumda. Kışın yiyecek bulamadıkları için aç kalıyorlar. Allah Jandarmadan razı olsun, ot bırakarak hayatta kalmalarını sağladı."

,Mesut Varol